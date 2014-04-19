أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

اتفاق «مراحل» لنزع فتيل توتر الأزمة الأوكرانية

Google+ Print
اتفاق «مراحل» لنزع فتيل توتر الأزمة الأوكرانية اتفاق «مراحل» لنزع فتيل توتر الأزمة الأوكرانية

    تواجه الاوكرانية الموالية لاوروبا تحديا هائلاً مثلث الاوجه بين تمرد مسلح موال لروسيا في شرق البلاد وازمة اقتصادية خانقة واستياء متعاظم في صفوف انصارها.

وقال المحلل السياسي الالماني اندرياس اوملاند الاستاذ في اكاديمية موهيلا في كييف "في وضع كهذا على السلطة ان تختار بين استراتيجيتين سيئتين: استخدام القوة مع خطر التسبب بحمام دم" او اظهار ضعفها.

وشكلت الحكومة الانتقالية التي انبثقت من حركة الاحتجاج الموالية لاوروبا في نهاية فبراير بعد الاطاحة بالرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش وفراره اثر مواجهات في ساحة الميدان خلفت اكثر من مئة قتيل.

ولم تكن كييف قد استفاقت بعد من صدمتها حين احتلت القوات الروسية شبه جزيرة القرم الاوكرانية التي سرعان ما انضمت بعد ثلاثة اسابيع الى روسيا من دون ان يبدي الجيش الاوكراني اي مقاومة فيها.

ووسط هذه الأجواء، مازال انفصاليون مسلحون مؤيدون لروسيا يحتلون مبان عامة في شرق أوكرانيا وقالوا انهم يحتاجون الى مزيد من الضمانات بشأن الامن قبل ان يلتزموا باتفاق دولي يأمرهم بنزع سلاحهم.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جنيف أمس الأول بعد محادثات أزمة حول أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الاجتماع الذي عقد في جنيف بين روسيا والقوى الغربية مبشر إلا أن الولايات المتحدة وحلفاءها على استعداد لفرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا لم يتحسن الوضع.

وقال كيري ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إنه لا يزال هناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة وروسيا من جهة أخرى حول وضع منطقة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا التي ضمتها موسكو الشهر الماضي.

وبدوره، رحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بالتقدم الذي أحرز في مباحثات جنيف بشأن الأزمة. وعبر هيغ عن ترحيبه بالخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع، مما أدى الى نزع فتيل الأزمة الحالية.

كما أعرب عن ترحيبه بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع والخطوات الواردة في الاتفاق المشترك مما يوفر فرصة لتهدئة الأوضاع.

كما اشادت الصين أمس بالاتفاق الدبلوماسي ودعت إلى بذل جهود مشتركة لتعزيز التسوية السياسية النهائية للأزمة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج قولها ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي، حيث قالت ان بكين "تتمسك دائما بالتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وتؤيد التوازن في مصالح كل الأطراف المعنية". غير ان تفعيل الاتفاق على الارض سيكون مسألة صعبة بسبب انعدام الثقة البالغ بين المجموعات المؤيدة لروسيا والحكومة المدعومة من الغرب في كييف، وجاء التوصل الى اتفاق بمثابة مفاجأة ولم يتضح على الفور ما الذي حدث وراء الستار لاقناع الكرملين -الذي لم يظهر حتى تلك المرحلة أي مؤشر على تقديم تنازل- للانضمام الى مطالبة الميليشيات بنزع اسلحتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي