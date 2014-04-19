سمو ولي العهد يفتتح الملتقى العلمي الـ14 لأبحاث الحج

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –حفظه الله– الملتقى العلمي الرابع عشر لأبحاث الحج الذي تقيمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله- لهذا الملتقى السنوي العالمي الذي يجتمع فيه نخبة من المختصين والمسؤولين والعاملين في مجال الحج والعمرة لعرض خلاصة ما لديهم من أبحاث ودراسات ومقترحات وتبادل وجهات النظر والإفادة من أحدث التقنيات العالمية والمستجدات العلمية نحو التطوير المستمر للرقي بالخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين وزائرين معربا عن اعتزازه بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع –أيده الله– بافتتاح الملتقى مما يؤكد حرص ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة –حفظهم الله– على دعم مسيرة العمل البحثي للمعهد الذي يعد المرجع العلمي والبحثي الوحيد في العالم للحج والعمره مما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات والإمكانات المقدمة من الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة لوفود الرحمن.

وبين معاليه أن الملتقى سيناقش ستة محاور تتعلق بالإدارة والاقتصاد وفقه الحج والعمرة والبيئة والصحة والبحوث العمرانية والهندسية والتقنيات وتطبيقاتها.