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حالة وفاة و5 إصابات بفيروس «كورونا» في الرياض

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حالة وفاة و5 إصابات بفيروس «كورونا» في الرياض حالة وفاة و5 إصابات بفيروس «كورونا» في الرياض

    أعلنت وزارة الصحة أمس (الجمعة)، تسجيل ست حالات إصابة بفيروس "كورونا" في منطقة الرياض، في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تنفذها الوزارة للفايروس المسبب لمتلازمة الشرق اﻷوسط التنفسية (MERS CoV)

وجاءت الحالات بالنحو الآتي: مواطن يبلغ من العمر 81 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج حالياً في العناية المركزة، مواطن يبلغ من العمر 32 عاماً ويعاني أيضاً من أمراض مزمنة، ولا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة، مواطن يبلغ من العمر 78 عاماً وكذلك يعاني من أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج حالياً في العناية المركزة.

أما الحالة الرابعة فهي لمقيم يبلغ من العمر 52 عاماً ويعاني أيضاً من عدة أمراض مزمنة، ولا يزال يتلقى العلاج في العناية المركزة، والخامس مقيم يبلغ من العمر 27 عاماً ويعاني من مرض مزمن، ويتلقى العلاج حالياً في العناية المركزة، والسادس مقيمة تبلغ من العمر 55 عاماً، وقد توفيت.

وفي هذا السياق وحرصاً من وزارة الصحة على تزويد أفراد المجتمع ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي باﻹرشادات الصحية والنصائح الطبية المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق اﻷوسط التنفسية وإطلاعهم على المستجدات حول ذلك، فإنها تدعو الجميع إلى الدخول على الرابط المتعلق بالمرض من خلال موقع الوزارة الإلكتروني "www.moh.gov.sa/coronanew"، أو التواصل عبر الهاتف المجاني 8002494444 أو مركز 937 أو من خلال رابط تويتر saudimoh@ للحصول على المعلومات المطلوبة.

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