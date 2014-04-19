أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وزير الشباب يُسلم رامى عاشور كأس بطولة الجونة للإسكواش

Google+ Print

شهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى نسختها الثالثة، بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر، مساء أمس الجمعة، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء حمدى الجزار، مدير أمن المحافظة، والمهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للبطولة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش .

وجمعت المباراة النهائية، اللاعبين المصريين محمد الشوربجى، ورامى عاشور، ونجح اللاعب "عاشور" فى الفوز بالمباراة بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، إن بطولة الإسكواش الدولية بالجونة فخر لكل اللاعبين، وهناك العديد من اللاعبين الدوليين يتمنون المشاركة بها، نظراً لما تتمتع بها من أهمية عالمية كبرى، مشيراً أن تنظيم البطولة بالغردقة يؤكد قدرة على استضافة البطولات الكبرى.

وأكد الوزير، أن البطولة لاقت إشادة عالمية لتنفيذها على أرض الكنانة وبكثافة التواجد الجماهيرى، لافتاً إلى أنه اتفق مع محافظ البحر الأحمر على التوسع فى تنفيذ البطولات الدولية والإقليمية بالمحافظة خلال الفترات المقبلة.

وأثنى "عبد العزيز"، على نسبة الإشغال بمدينة الغردقة، والتى لمسها خلال جولته التفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالغردقة، مبيناً أن إقبال السياح على الغردقة يعطى مؤشراً إيجابياً نحو عودة السياحة إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن البطولة الدولية للإسكواش ساعدت فى تحقيق هذا الأمر.

يذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى نسختها الثالثة؛ شارك فيها 56 لاعباً من 18 دولة مختلفة منها دول فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، كولومبيا، بتسوانا، أستراليا، الهند، هولندا، وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر وبدعم من المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال.

1.jpg

G5351d087206ae.jpg

G5351d087a2ca2.jpg

G5351d0880b6be.jpg

G5351d0888cd20.jpg

G5351d08915314.jpg

G5351d08993e70.jpg

G5351d08a1bc92.jpg

G5351d08a96975.jpg

G5351d08af35d9.jpg

G5351d08b5a4a8.jpg

G5351d08bd9bbd.jpg

G5351d08c189e9.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية