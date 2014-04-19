بالصور.. وزير الشباب يُسلم رامى عاشور كأس بطولة الجونة للإسكواش

شهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى نسختها الثالثة، بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر، مساء أمس الجمعة، بحضور اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، واللواء حمدى الجزار، مدير أمن المحافظة، والمهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية للبطولة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش .

وجمعت المباراة النهائية، اللاعبين المصريين محمد الشوربجى، ورامى عاشور، ونجح اللاعب "عاشور" فى الفوز بالمباراة بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، إن بطولة الإسكواش الدولية بالجونة فخر لكل اللاعبين، وهناك العديد من اللاعبين الدوليين يتمنون المشاركة بها، نظراً لما تتمتع بها من أهمية عالمية كبرى، مشيراً أن تنظيم البطولة بالغردقة يؤكد قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى.

وأكد الوزير، أن البطولة لاقت إشادة عالمية لتنفيذها على أرض الكنانة وبكثافة التواجد الجماهيرى، لافتاً إلى أنه اتفق مع محافظ البحر الأحمر على التوسع فى تنفيذ البطولات الدولية والإقليمية بالمحافظة خلال الفترات المقبلة.

وأثنى "عبد العزيز"، على نسبة الإشغال بمدينة الغردقة، والتى لمسها خلال جولته التفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالغردقة، مبيناً أن إقبال السياح على الغردقة يعطى مؤشراً إيجابياً نحو عودة السياحة إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن البطولة الدولية للإسكواش ساعدت فى تحقيق هذا الأمر.

يذكر أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش فى نسختها الثالثة؛ شارك فيها 56 لاعباً من 18 دولة مختلفة منها دول فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، كولومبيا، بتسوانا، أستراليا، الهند، هولندا، وتقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر وبدعم من المهندس سميح ساويرس رجل الأعمال.