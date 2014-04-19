مسئولون أمريكيون: روسيا تمنع طلعات استطلاعية أمريكية فوق أراضيها وسط تزايد التوتر بسبب اوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون إن روسيا منعت قيام طلعات استطلاعية أمريكية فوق أراضيها وفقا لاتفاقية السماوات المفتوحة المبرمة بين القوى الغربية وروسيا منذ عام 1992.

وقد وصف المسئولون الامريكيون هذا الاجراء بأنه يهدف إلى الحد من محاولات جمع معلومات استخبارية عن تحركات القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وكان من المقرر إجراء الطلعات الاستطلاعية الامريكية خلال الفترة من 14 الى 16 ابريل الحالي غير ان الحكومة الروسية ابلغت وزارة الخارجية الامريكية قبل الموعد المحدد باثنتين وسبعين ساعة بعدم السماح للطائرات الامريكية بالقيام بهذه الطلعات.

ونقلت صحيفة واشنطن فري بيكون الامريكية عن مسئولين امريكيين قولهم انه ليس هناك سببا يدعو الى مثل هذا الاجراء من جانب روسيا متهمين روسيا بالقيام بتدبير شيء ما في اوكرانيا ولا ترغب موسكو في ان تكشفه الطائرات الامريكية على حد قولهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه المتحدثة باسم مجلس الأامن القومي الامريكي كاتلين هايدن التعليق على الغاء الطلعات الاستطلاعية الامريكية غير أنها قالت ان الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قاموا بمثل هذه الطلعات فوق روسيا على مدى الشهر الماضي وفقا لاتفاقية السماوات المفتوحة والتي قالت عنها انها توفر مراقبة مفيدة للتحركات الروسية بالقرب من اوكرانيا.

ويأتي الاجراء الروسي عقب تردد أنباء حول معارضة مسئولي الادارة الامريكية بالسماح بقيام طائرات مراقبة روسية جديدة مزودة بأجهزة استشعار متقدمة بطلعات استطلاعية فوق الاراضي الامريكية وفقا لاتفاقية السماوات المفتوحة.

يذكر أن الاتفاقية الدولية تقضي بأنه يحق الغاء الطلعات الاستطلاعية في حالة واحدة وهي سوء الاحوال الجوية لضمان سلامة الطائرات.

أ ش أ