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هيفاء وهبي: مؤامرة وليست المشاهد الجنسية وراء وقف ” حلاوة روح”

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هيفاء وهبي: مؤامرة وليست المشاهد الجنسية وراء وقف ” حلاوة روح” هيفاء وهبي: مؤامرة وليست المشاهد الجنسية وراء وقف ” حلاوة روح”

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي:”  إن فيلم حلاوة روح بعيد كل البعد عما يشاع حوله، ولا يضم مشاهد جنسية تجمعني بالطفل الذي يشاركني بطولة العمل.. الفيلم جيد ويناقش قضية مهمة” .

وأضافت وهبي، في حديث خاص لـ«CNN بالعربية»، تنشره لاحقًا: ” لو قامت أي فنانة أخرى بتجسيد الدور، لما واجهت الشخصية كل هذا الهجوم، فأنا متاكدة من وجود جهة ما وقفت وراء العناوين والمنشطات التي قرأناها في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي” .

وتابعت هيفاء : ” عُرضت على أعمال كثيرة بعد نجاح فيلم  دكان شحاتة، إلا أنني كنت أنتظر العمل المختلف، وهذا ما وجدته في  حلاوة روح” .

ورفضت الفنانة اللبنانية التعقيب على قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بسحب الفيلم احترامًا للدولة المصرية، وقالت إنها تنتظر ما ستسفر عنه الأحداث في الأيام المقبلة، وأن الشركة المنتجة تتابع الموقف وهي المسئولة عن الإجراءات القانونية.

 

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