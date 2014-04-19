1900 سجين يستفيدون من الخدمات العلاجية والوقائية بالطائف

الطائف - حسن الغامدي

عقدت لجنة الخدمات العلاجية والوقائية للسجناء بمحافظة الطائف الاجتماع الثاني لها بشعبة السجن العام بالطائف برئاسة العميد مشعل المفرجي. وقد تم المناقشة من خلال الاجتماع التوصيات والملاحظات على السجون بالطائف خلال الجولات الميدانية للسجون من قبل أعضاء اللجنة واستعراض التوصيات بالاجتماع الأول. كما تم استعراض الخطة التوعوية التثقيفية الصحية وما تم تنفيذه خلال الأشهر الماضية من قبل مسؤول التثقيف الصحي باللجنة عالي بن سعد الحارثي حيث تم تنفيذ 24 محاضرة داخل سجون الطائف عن أضرار المخدرات ومضار التدخين وكذلك النظافة الشخصية وصحة الفم والأسنان واستفاد من تلك المحاضرات 1900 شخص ويتم تنفيذ المحاضرات خلال كل شهر بسجون الطائف بمعدل محاضرة لكل سجن وتهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لديهم. وحضر هذا الاجتماع أعضاء اللجنة وهم المقدم أحمد الزهراني مدير عيادة سجن الطائف والمقدم حسين الشريف مسؤول السلامة بسجون الطائف والدكتور أحمد قوقندي متدربا أمانة الطائف وسكرتير اللجنة الدكتور محمد عيسى وباقي الأعضاء من صحة الطائف. وأوصى الحاضرون باللجنة تذليل الصعوبات وتضافر الجهود كل فيما يخصه بما يخدم المستفيدين ويحقق الأهداف المنشودة.