ختام مؤتمر اقتصاديات الدواء ومناقشة أوراق عمل محلية ودولية

شهد المؤتمر العالمي الثالث لاقتصاديات الدواء العديد من جلسات العمل لمتحدثين من داخل المملكة وخارجها شمل أكثر من عشرين ورقة عمل تناولت الأخطاء الطبية الناجمة عن إعطاء الدواء الخاطئ للمريض وعن صناعة الأدوية وتكنلوجيا الأدوية والتحديات التي يشهدها العالم في مجال ثورة صناعة الأدوية وتجربة الدول النامية في هذا المجال والتحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية في هذا المجال وتجربة الاتحاد الاوروبي وكندا في مجال الأدوية الحيوية..

وتميزت ورقة الدكتور محمد الجمل من مدينة الأمير سلطان الطبية التي تناول فيها تأثير الأخطاء الدوائية على سلامة المرضى حيث قال فيها: إن سلامة الدواء قضية دولية حيث أفادت العديد من الدراسات أن الأخطاء الدوائية تصل إلى ٦٨٪ خلال وصف الدواء و٢٠٪ خلال الكتابة و١١٪ خلال صرف الدواء للمريض و٣٨٪ خلال الاستغناء وتأثير هذه الأخطاء على سلامة المرضى واقتصاديات الصحة العامة مدمرة، فيما يصل إلى ١.٥مليون دولار نتيجة هذه الأخطاء وتكلفة الأخطاء الدوائية أكثر من ٣.٥ مليارات دولار وفي دراسة اجري بأحد مستشفيات المملكة تبين أن هناك ٧٠ خطأ لكل ١٠٠ دخول واقترح الدكتور الجمل لتقليل الأخطاء الدوائية في المستشفيات تنفيذ الدواء بالنظام الآلي (MAS ) "الترميز " والاستجابة السريعة (QR) الترميز وتطوير واستخدام مؤشرات الجودة لمنع وتقليل الأخطاء الدوائية وتقليل التكلفة وأشارت النتائج بأن استخدام تكنلوجيا الترميز للدواء يخفض من الأخطاء الدوائية بنسبة ٨٠٪ بالإضافة لتوفير الملايين من الدولارات.

من جهة أخرى تحدث الدكتور إبراهيم السراء بورقته التي قدمها عن البدائل الحيوية والتي أحدثت ثورة كبيرة في عالم العلاج الدوائي وفائدة كبيرة للمرضى وأشار بأن الفائدة الحقيقية من البدائل هو إدخال المنافسة الحقيقية في الصحة الدوائية كما أن هذا المجال يوفر حافزًا لمنتجي الأدوية البيولوجية في الإبداع وفي براءة الاختراع والتوصل إلى أفكار جديدة وتطوير الأدوية البيلوجية يحتاج إلى وقت واستثمار يحتاج لفترة قد تصل لثماني سنوات لتطويره بتكلفة مابين ٧٥ إلى ٢٥٠ مليون دولار مع تجارب سريرية على ٥٠٠ مريض وهذا تتم مقارنتها ما بين ١٠ سنوات لدواء جديد يحتاج إلى تكلفة ٨٠٠ مليون دولار ثم التجارب السريرية على ١٠٠٠ مريض ومن خلال المقارنه والتطوير يكتمل تطوير الدواء البيلوجي من ٢-٣ سنوات بتكلفة ٣ ملايين دولار وكانت من ابرز توصياته: تمكين الحضور لتحقيق فهم دقيق للتكنولوجيا الحيوية والأدوية، وتحديد عنصر المخاطرة في خلق البدائل الحيوية وفهم العمليات التنظيمية والواقع التجاري للأدوية، وتقييم المناعية كمنشأة رئيسية لسلامة البدائل الحيوية بعدها كانت بقية أوراق العمل التي تطرقت لنفس الموضوع من عدة جوانب متنوعه..

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة رانيا با عباد بأن حضور أوراق العمل يتم بساعات معتمدة من هيئة التخصصات الطبية وتجاوز عدد المسجلين للمؤتمر أكثر من 2000 مسجل ومسجلة.