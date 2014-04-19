أسرة المؤتمر تكرم د. عدنان العبدالكريم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض

الرياض - خالد العوفي

كرمت أسرة المؤتمر السعودي لاقتصاديات الدواء مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم وذلك نظير جهوده الكبيرة في دعم مسيرة المؤتمر في بداياته حيث قدم ريئس المؤتمر الدكتور خالد الردادي شكره وتقديره للدكتور عدنان العبدالكريم وذلك لدعمه مسيرة العمل الصحي في منطقة الرياض بشكل عام ومدينة الملك سعود بشكل خاص.