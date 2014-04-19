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الرئيس الاثيوبى يحث الصومال على العمل مع أديس أبابا لتحقيق السلام بالقرن الأفريقى

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الرئيس الاثيوبى يحث الصومال على العمل مع أديس أبابا لتحقيق السلام بالقرن الأفريقى الرئيس الاثيوبى يحث الصومال على العمل مع أديس أبابا لتحقيق السلام بالقرن الأفريقى

حث الرئيس الاثيوبى د.مولاتو تيشومى جمهورية أرض الصومال على العمل بصورة وثيقة مع إثيوبيا من أجل تحقيق السلام والاستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.

ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية عن الرئيس الاثيوبى قوله خلال لقائه مع نائب رئيس أرض الصومال عبدالرحمن عبدالله إسماعيل إنه يتعين على أرض الصومال المساهمة فى العمل من أجل تحقيق سلام دائم واستقرار فى منطقة القرن الأفريقى.

وأعرب الرئيس الاثيوبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أرض الصومال من أجل تحقيق التكامل بين دول المنطقة من خلال تطوير مشروعات البنية الأساسية، وأكد فى الوقت نفسه أن إثيوبيا ستواصل بذل الجهود من أجل تحقيق التكامل إذا أمكن تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.

ومن جانبه، فإن نائب رئيس أرض الصومال أعرب عن اهتمام حكومته بالتعاون مع إثيوبيا فى مجالات الدبلوماسية والسلام والاستقرار.

وأشارت الوكالة الاثيوبية إلى أن نائب رئيس أرض الصومال أعرب أيضا عن تقديره لجهود إثيوبيا الرامية إلى معالجة مشكلة الارهاب وتحقيق السلام ، ووصف جهودها لتحقيق التكامل فى المنطقة من خلال التجارة والاستثمار والطاقة بأنها جهود نموذجية .

أ ش أ

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