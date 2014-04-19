تموين السويس يطلق حملات لرقابة الاسواق ابتداء من غد السبت

قال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس أن المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة ممثلت فى الطب الوقائي سوف تطلق صباح غدا السبت ولمدة 4 أيام متواصلة وبجميع الاسواق حملة مكثفة لضبط السلع المخالفة والفاسدة خاصة المحلات التى تبيع الاسماك وانواع الرنجة المختلفة قبل اعياد شم النسيم التى تنتشر فيها هذه الأنواع من الأسماك بشكل مكثف.

> أضاف مدير التموين أن الحملات التموينين مستمرة بشكل عام على السولار والمواد الغذائية والمخابز وكافة الاسواق والمجمعات الاستهلاكية داخل المحافظة ولكن ستكون مكثفة ومضغوطه بشكل موسع بكافة الاسواف فى وقت واحد حماية للمواطنين من السلع الغذائية الفاسدة.

وتابع أن الحملة بالتنسيق مع الطب الوقائي برئاسة الدكتورة أمال الراعي سوف تقوم باخذ عينات وتراقب جودة المواد الغذائية واسعارها والطرق الوقائية المستخدمة فى حماية المواد المعروضه من اشعة الشمس والرطوبة خاصة مع الاسماك المباعة للمواطنين.