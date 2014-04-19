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كمين العلمين بمطروح يضبط هاربين من تنفيذ أحكام وسيارة مسروقة ومخدرات‎

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كمين العلمين بمطروح يضبط هاربين من تنفيذ أحكام وسيارة مسروقة ومخدرات‎ كمين العلمين بمطروح يضبط هاربين من تنفيذ أحكام وسيارة مسروقة ومخدرات‎

ضبط

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة العلمين بتمكن تمركز الكمين الأمني بالكيلو 8 على طريق العلمين – وادي النطرون من ضبط شخصين هاربين من تنفيذ أحكام بالسجن أحدهم يستقل سيارة جراند شروكي مسروقة وبرخصة تسيير مزورة والثاني ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة.
> حيث تمكن القول الأمني بالعلمين أثناء تواجده بتمركز الكيلو 8 بطريق وادي النطرون بالاشتراك مع قوة من ضباط الإدارة العامة للأمن المركزي والإدارة العامة للمرور من ضبط السيارة رقم 246 – ع – د – ط ماركة جراند شروكي سوداء اللون قيادة سليم – ع – ن ( 38 سنة ) نجار مقيم شارع السحاب محرم بك – الإسكندرية وبالاستعلام عن اللوحات المثبتة علي السيارة تبين أنها لا تخص السيارة وتخص سيارة أخري ماركة وتبين أنها تحمل شاسيه رقم 170935 وموتور 170935 ومبلغ بسرقتها بقسم المنتزه ثاني بأمن الإسكندرية بتاريخ 6/3/2012 .
> كما تبين أن قائد السيارة قدم رخصة تسيير مزورة بطريقة الاصطناع الكامل بنفس رقم الشاسية ونفس رقم اللوحات المثبتة على السيارة منسوب صدرها لمرور البساتين القاهرة .

وبالكشف عن قائد السيارة تبين أنه محكوم علية في القضية رقم 261 لسنة 2013 جنايات الشروق مخدرات بالحبس لمدة 5 سنوات

تم التحفظ علي المتهم والسيارة تحت نصرف النيابة وتحرر المحضر اللازم إداري العلمين وجاري العرض علي النيابة .
> كما تمكنت القوات من ضبط كامل – ج – ج ( 34 سنة ) نجار مقيم شارع سيري – الغردقة البحر الأحمر وبحوزته عدد 54 قرص لعقار التامول المخدر وعدد 45 قرص لعقار الترامادول المخدر وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب في عدد 7 أحكام متنوعة .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر اللازم جنايات العلمين وجاري العرض علي النيابة

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