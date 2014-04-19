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بيونج يانج تستنكر “جلبة” الولايات المتحدة وحلفائها حول حقوق الإنسان

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بيونج يانج تستنكر “جلبة” الولايات المتحدة وحلفائها حول حقوق الإنسان بيونج يانج تستنكر “جلبة” الولايات المتحدة وحلفائها حول حقوق الإنسان

استنكرت بيونج يانج ما وصفته بـ”الجلبة” التي تثيرها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم واحد من الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة اتهام النظام الشيوعي في بيونج يانج بجرائم ضد الإنسانية.
> وذكرت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية أصدرت بيانا قالت فيه إن الولايات المتحدة وحلفاءها وصلوا إلى “مرحلة من التهور الشديد” بعقد هذا الاجتماع الذي وصفته بـ”غير الرسمي”.
> يذكر أن هذه أول مرة يجتمع فيها مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير غير مسبوق من قبل لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والذي أوصى بأن يحيل المجلس النتائج إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مسى/ع م ق
> أ ش أ

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