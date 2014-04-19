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ميراندا: تتبقى 4 نهائيات على لقب الليجا

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ميراندا: تتبقى 4 نهائيات على لقب الليجا ميراندا: تتبقى 4 نهائيات على لقب الليجا

مدريد، (إفي): أكد البرازيلي جواو ميراندا مدافع أتليتكو مدريد أن فريقه بات على أعتاب التتويج بالدوري الإسباني وتفصله فقط "أربعة نهائيات".

وأوضح ميراندا عقب الفوز الصعب على إلتشي في الجولة 34 من الليجا 2-0 "هذا الفريق يعرف كيف يعاني ويتجاوز معاناته، الفوز اليوم كان هاما للغاية، قدمنا أداءا جيدا".

وسجل ميراندا هدف الفريق المدريدي الأول، وضاعف زميله الهداف دييجو كوستا النتيجة من ركلة جزاء.

وأشار اللاعب البرازيلي الى حاجة أتليتكو للراحة القصيرة قبل الاستعداد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يقام لقاء الذهاب في فيسنتي كالديرون الثلاثاء المقبل.

وحافظ أتليتكو مدريد على صدارة الدوري الإسباني بعد فوز اليوم، ليبتعد بالقمة بعد أن اقتنص النقطة 85 بفارق ست نقاط مؤقتا عن الغريم والوصيف ريال مدريد الذي تتبقى له مباراة.

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