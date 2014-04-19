محافظ مطروح يعلن عن مشاركته رجال الإعمال في حساب تبرعات دعم الخدمات

أعلن محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوي الغندور أنه سيساهم شخصيا مبادرة أطلقها أحد رجال الأعمال بالمحافظة بعمل صندوق من تبرعات من رجال الأعمال لتحسين الخدمات بالمحافظة حيث رحب بالمبادرة وبمشاركة رجال الأعمال بهدف تحسين الخدمات والنهوض بالمحافظة

وقال المحافظ أنه من الأفضل أن يكون حسابا بنكيا وليس صندوق للتبرعات وستقوم الشئون القانونية بالمحافظة بدارسة الموضوع بشكل قانوني والعرض على المحافظ خلال خمس أيام بالموقف النهائي وأكدا على مساهمته بشكل شخصي في هذا الحساب وفي كل ما يتفق عليه رجال الأعمال المخلصين للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات بمحافظة مطروح .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بمركز الإعلام لتطوير الخدمات والمرافق والاستعداد لموسم الصيف السياحي بحضور محافظ مطروح والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .