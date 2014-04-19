مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى يرحب بتقدم العملية الانتقالية فى غينيا بيساو

ذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد يرحب بالتقدم الذى تشهده العملية الانتقالية فى غينيا بيساو.

وأوضحت المفوضية، فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، أن المجلس وصف الانتخابات العامة التى أجريت فى غينيا بيساو يوم 13 أبريل الحالى بأنها خطوة هامة نحو استعادة النظام الدستورى فى غينيا بيساو.

وجاء فى البيان أن المجلس يدعو الأطراف السياسية وشعب غينيا بيساو إلى الاستمرار فى التحلى بالهدوء، والسماح باستكمال العملية الانتخابية وفقاً لدستور غينيا بيساو، وأن المجلس يحذر كافة العناصر الفاسدة بألا تحاول تقويض العملية الانتخابية لأنه ستتم محاسبتها على تصرفاتها.

وأضاف البيان أنه فى ضوء نجاح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى غينيا بيساو يوم 13 أبريل، فإن المجلس ذكر أنه بمجرد أن يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه وفقا لدستور غينيا بيساو، فإنه ستتم دعوة هذه الدولة إلى إستئناف مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الإفريقى، وذلك تمشيا مع البيان الذى كان قد أقره المجلس بشأن غينيا بيساو يوم 17 أبريل عام 2012.

أ ش أ