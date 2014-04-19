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أردوغان يبحث مع بوتين هاتفيا وضع الاقلية المسلمة بشبه جزيرة القرم

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أردوغان يبحث مع بوتين هاتفيا وضع الاقلية المسلمة بشبه جزيرة القرم أردوغان يبحث مع بوتين هاتفيا وضع الاقلية المسلمة بشبه جزيرة القرم

أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت تطورات الأوضاع فيما يتعلق بـ(تتار القرم) وهم الاقلية المسلمة في شبه جزيرة القرم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية ” تي آر تي”  :” أن أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين، حيث تناولت أيضا التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ” .

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، وأكد أردوغان أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتتار القرم، آملا في ألا يتأثروا سلبا بالأزمة الأوكرانية.

وأوضح رئيس الوزراء التركي ـ خلال المكالمة التي استمرت 25 دقيقة ـ أنه استقبل رئيس جالية تتار القرم بتركيا جميل كيريموجلو، الذي شدد على ضرورة لجوء أطراف الصراع إلى التفاوض.
> أ ش أ

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