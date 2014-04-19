تعريف موظفي الشرطة بكيفية تنمية الإبداع

شهد المقدم الدكتور خالد حمد الحمادي مدير إدارة معهد تدريب الشرطة في الشارقة حفل تخريج دورتي " إدارة المعرفة واستثمار رأس المال المعرفي" و" تنمية الطموح والإبداع لدى الموظفين" والتي شارك فيهما 72 موظفاً من العاملين في مختلف الإدارات بشرطة الشارقة.

وأكد المقدم الدكتور خالد الحمادي، ضرورة الاستمرار في بذل الجهد والتدريب المستمر لكل شخص في مجال تخصصه لكسب الخبرة وتطبيقها في حياته العملية.

وقال: على كل موظف أن يجعل أمامه طموحات ويضع له أهدافاً ويسعى لتحقيقها وأن يكتسب المهارات، فيأخذ خبراتهم ويوظفها لصالحه ويطورها بما يتواكب مع التطور في وقتنا الحاضر من التطور التكنولوجي ويطور نفسه بنفسه ويزيد من سعة اطلاعه بقراءة القوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بعمله وبالتحديد في مجال اختصاصه ليستفيد أكثر ويتقن عمله بالشكل المطلوب منه.

و قام الحمادي بتوزيع الشهادات على المشاركين في الدورة.