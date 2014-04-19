رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع المفتش العام للقوات المغربية

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أول من أمس، بالمملكة المغربية الشقيقة، الفريق أول عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب، والتقى فيها عدداً من المسؤولين لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتعزيز التعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين.

تعاون

واستعرض رئيس أركان القوات المسلحة خلال اللقاء مع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، أوجه التعاون في المجالات العسكرية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رافقه خلال الزيارة وفد رسمي ضم عدداً من كبار ضباط القوات المسلحة.

من جهته، عبر الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، عن سعادته لزيارة المملكة المغربية، وما لمسه من حفاوة بالغة وحسن ضيافة أحيط بهما والوفــــد المرافق له.. مشيداً في الوقت ذاته بما تشهده المملكة من تقدم وتطور.

وكان رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق قد وصل إلى المملكة المغربية، مساء الثلاثاء الماضي، حيث كان في استقباله لدى وصوله القاعدة الجوية الأولى للقوات الجوية المغربية في سلا، العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، ونائب الملحق العسكري لدى السفارة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الملكية المغربية.