الصور الأولى لمسلسل ميريام فارس

أكدت شركة "ميديا ريڤوليوشن سڤن" والمنتج مفيد الرفاعي أن العجلة تسير في مسلسل "الاتهام" الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية ميريام فارس الى جانب الفنان المصري حسن الردّاد ونخبة من كبار نجوم الدراما اللبنانية والمصرية، حسب ما هو مخطط.

فقد أنجز المخرج فيليب الأسمر تصوير المشاهد في الوقت المتفق عليه من مسلسل "إتهام" .

وأكدت مصادر داخل كواليس التصوير أن ميريام فارس ممثلة ممتازة، وملتزمة بمواعيد التصوير تماماً كما هو متوقّع منها، وهو أمر أشاع جوّا من الإرتياح لدى إدارة الإنتاج وفريق العمل.

ومن المتوقّع أن يتم إنجاز تصوير كافة مشاهد ميريام في الموعد المحدّد، وسيكون المسلسل جاهزاً للعرض في شهر رمضان القادم.