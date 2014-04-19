عماد الشارونى يعود للساحة الفنية بحفل فى الاوبرا الاربعاء المقبل‎

يقدم الموسيقار عماد الشارونى اولى حفلاته بدار الاوبرا المصرية فى الثامنة مساء الاربعاء 23 ابريل على المسرح الكبير

الشارونى العائد للساحة الفنية بعد غياب دام اكثر من 20 عام ،يقدم حفلة بمشاركة عازف القانون ماجد سرور ،وبمصاحبة اوركسترا يضم 60 عازف .حيث يقدم رؤية فنية جديدة باسلوب عصرى لمجموعة من اعمال الموسيقى العربية والغربية والمؤلفات الكلاسيكية العالمية التى اعاد توزيعها اوركستراليا منها لا مش انا اللى ابكى ، اهواك ، كان اجمل يوم ، بلدنا فى القلوب ، حلوة يا بلدى ، يا بلادى ، كوكب تانى ، اديش كان فيه ناس ، اه يا عينى يا ليل ، ميدلى عبد الوهاب ، الى جانب اعمال للبيتلز ، ريكى مارتن ، جون ترافولتا ، بيتهوفن ، برامز ، شتراوس ، سارسات ومختارات من الموسيقى اللاتينية والاسبانية.

و يقول الشارونى ان جلسات عمل مطوله جمعته مع الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيس دار الاوبرا بهدف عودته الى الساحة الفنية فى مصر،وذلك بعد نجاح عشرات الحفلات التى اقامها فى استراليا ،حيث اعاد توزيع المؤلفات الغربية لتعزف من خلال الالات الشرقية المعروفة كالقانون والعود وكذلك مزج بين الموسيقى الشرقية والغربية بالموسيقى الكلاسيكية فى لون لم يعرفه الجمهور من قبل .

الجدير بالذكر ان الموسيقار عماد الشارونى يعد احد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضى ، تعاون مع العديد من المطربين الذين ظهروا فى هذه الفترة وباتوا علامات فى تاريخ الاغنية المصرية والعربية منهم محمد منير – مدحت صالح – محمد الحلو – على الحجار – علاء عبد الخالق – محمد فؤاد – سميرة سعيد ورجاء بلمليح ، هاجر من مصر الى استراليا وامضى بها اكثر من 20 عام حقق خلالها نجاحات فنية كبيرة .