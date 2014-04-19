غدًا.. وزارة الشباب والرياضة تستقبل وفدًا نوبيًا فى الغردقة

تستقبل وزارة الشباب والرياضة، غدا السبت، وفدا شبابيا من أبناء النوبة بأسوان، مكون من 100 شاب بالمدينة الشبابية بالغردقة، فى محافظة البحر الأحمر، لزيارة أبرز المعالم السياحية، والتعرف على ثقافة أهل المدينة، كنوع من أنواع تنشيط السياحة الداخلية.

وزار المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مدينة الغردقة، اليوم، لتفقد مجموعة من المنشآت الشبابية والرياضية، منها مركز شباب الغردقة والصالة المغطاة، والاستاد الرياضى والمدينة الشبابية، ومعاينة الأرض المخصصة لإنشاء قرية أوليمبية ضخمة بمنطقة الجونة على مساحة 225 فدانا.

وأوضح الوزير، أن وزارة الشباب والرياضة تدعم زيارة أبناء النوبة إلى المدينة الشبابية بالغردقة، من حيث تحمل قيمة تكاليف الإقامة والإعاشة بالمدينة تدعيما لهم.

من جانب آخر، اختتم وزير الشباب والرياضة جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالغردقة بمعاينة الأرض المخصصة لإنشاء مدينة رياضية متكاملة على مساحة 237 فدانا بمنطقة الجونة بالغردقة.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أن المدينة الرياضية ستضم مجمعا لحمامات السباحة وملاعب رياضية متنوعة وصالات أنشطة، وستبدأ الوزارة فى تنفيذ أعمال الإنشاء فور ورود المقايسات الخاصة بالإنشاءات.

وقال الوزير، إن المدينة الرياضية ستكون صرحا رياضيا مميزا، يضاف لقيمة المنشآت الرياضية الموجودة بالغردقة، وستشهد إقامة مختلف البطولات العالمية بها، مشيرا إلى أن الوزارة تطور خلال الآونة الراهنة العديد من مراكز الشباب داخل محافظة البحر الأحمر، من خلال القوات المسلحة تنفذ الأعمال الإنشائية.

واختتم زيارته للغردقة بحضور نهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش بالغردقة.