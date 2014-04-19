5 أسباب تدعم صلاح للاستمرار أساسيا أمام سندرلاند

تزداد فرص محمد صلاح جناح تشيلسي الدولي في الحفاظ على موقعه في التشكيل الأساسي للزرق أمام سندرلاند يوم السبت، بعد مشاركتين أساسيتين أمام ستوك سيتي وسوانزي.

ويستضيف تشيلسي القطط السوداء يوم السبت في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وشارك صلاح أساسيا في فوزين متتاليين على ستوك سيتي 3-0 وعلى سوانزي سيتي 1-0، وتألق في المباراتين بشكل لافت فسجل هدفا وصنع اثنين بالإضافة إلى العديد من فرص التسجيل لزملائه.

ويعرض FilGoal.com أسباب تدفع جوزيه مورينيو لمواصلة الاعتماد على صلاح ..

1- تألق صلاح

نجح صلاح في اقتناص الفرصة عندما قرر مورينيو الاعتماد عليه أساسيا أمام ستوك سيتي، واستمر على حالته المرتفعة أمام سوانزي سيتي رغم أنه لم يسجل.

بالطبع لن يرغب جوزيه مورينيو في كسر تلك الحالة النفسية والفنية التي بات عليها صلاح، ولذلك مشاركته أمام سوانزي قد تكون سبيلا للحفاظ عليها.

2- أتليتكو مدريد

يستعد تشيلسي لمباراة صعبة أمام أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهو الأمر الذي سيجعل مورينيو بدون شك يلجأ إلى إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين.

تلك الراحة ستجعل لا مفر أمام جوزيه مورينيو من الاعتماد على محمد صلاح.

3- إصابة أزار

مع إصابة إدن أزار، يصبح أمام مورينيو أربع خيارات للعب في الوسط خلف المهاجم الوحيد، أوسكار وويليان وشورلي ومحمد صلاح.

ومع احتمالية لجوء مورينيو لإراحة أوسكار أو ويليان على أقل تقدير، يصب ذلك في مصلحة صلاح الذي قد يجد نفسه أساسيا.

4- نجاح هجومي

ظهر الانسجام واضحا بين التوليفة الهجومية التي اعتمد عليها مورينيو في المباراة السابقة، رغم غياب أزار.

صلاح لعب مع أندريا شورلي وويليان خلف ديمبا با، ونجح في السيطرة على مجريات المباراة أمام سوانزي سيتي.

وسجل تشيلسي أربعة أهداف في مباراتين، وهو المعدل الذي فشل في تحقيقه في كثيرا هذا الموسم.

5- دفاع سندرلاند

يسعى سندرلاند لمواصلة مشوار النجاة من الهبوط، خاصة بعدما نجح في الخروج بتعادل ثمين من ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي 2-2.

سيرغب منافس تشيلسي في الخروج بنتيجة إيجابية مثل تلك على ملعب ستامفورد بريدج.

قال مورينيو عن صلاح هذا الأسبوع لمجلة تشيلسي "صلاح يمتلك سرعة لا تصدق ويجيد في استغلال المساحات، فهو يمنح تشيلسي أسلوب لعب جديد لضرب دفاعات المنافسين".

ولذلك قد يلجأ الاستثنائي إلى صلاح من أجل ضرب التكتل الدفاعي الذي سيعتمد عليه سندرلاند على الأغلب بسرعته.