تقرير – سانشيز تشاجر مع تاتا قبل الكلاسيكو.. ونعته بـ ' الجبان '

برشلونة، (إفي): كشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية يوم الجمعة عن نشوب مشاجرة بين اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم برشلونة ومدربه الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو في غرفة ملابس ملعب ميستايا بمدينة فالنسيا قبيل انطلاق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا امام الغريم ريال مدريد.

وفور علم سانشيز بأنه خارج التشكيل الأساسي للكلاسيكو دخل اللاعب في نقاش حاد مع مارتينو بعد أن وعده بالدفع به كأساسي.

ودللت الصحيفة على تلك الواقعة برفض سانشيز تسلم الميدالية الفضية عقب خسارة المباراة، ولم ينجح القائد كارليس بويول في تهدئة ثورته.

وبحسب (سبورت) فإن نجم أودينيزي الإيطالي السابق قام بسب مدربه ونعته بـ"الجبان".

وفضّل مارتينو الدفع بسيسك فابريجاس أساسيا إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في هجوم البرسا، لكن ثلاثتهم ظهروا بأداء مخيب، في حين اشترك سانشيز في الدقائق الاخيرة بعد هدف فوز الريال للنجم الويلزي جاريث بيل (ق85).