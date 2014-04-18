أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أخيرا.. عودة رونالدو لتدريبات ريال مدريد

Google+ Print
أخيرا.. عودة رونالدو لتدريبات ريال مدريد أخيرا.. عودة رونالدو لتدريبات ريال مدريد

مدريد، (إفي): عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو والظهير البرازيلي مارسيلو يوم الجمعة إلى الجزء الأول من التدريبات الجماعية مع ريال مدريد الإسباني، في أول تدريبات للفريق بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا.

وبدأ اللاعبان التدريبات مع باقي الفريق، إلا أنهما واصلا التدريبات منفردين، في إطار الاستعدادات لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع المقبل.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل لقاء بايرن ميونيخ، بعد غيابهما عن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، لعدم المخاطرة بحالتهما البدنية.

وعلى صعيد آخر تدرب كل من المدافع سيرخيو راموس والجناح الويلزي المتألق مؤخرا جاريث بيل، الذي أحرز هدف الفوز في نهائي الكأس، داخل صالة الألعاب الرياضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع