وكيل أعمال إبراهيموفيتش: جوارديولا خذل اللاعب

مدريد /أ ش أ/ هاجم مينو رايولا وكيل أعمال النجم السويدى زلاتان ابراهيموفيتش نادى برشلونه الاسبانى ومديره الفنى السابق بيب جوارديولا بسبب أسلوب تعاملهم مع اللاعب ..وقال إنه لا يكن اي احترام لهذا النادي.

كان ابراهيموفيتش قد قضى موسما واحدا في النادي الكتالوني قادما من انتر ميلان الإيطالي عام 2009 مقابل مبلغ مالى ضخم وانتقال الكاميرونى صامويل ايتو إلى النادي الإيطالي ،غير أن النجم السويدى ساءت علاقته بشدة مع المدير الفني وقتها، وفى النهاية اعير إلى ميلان الإيطالى حيث انتقل إليه بعد ذلك نهائيا.

وانتقد رايولا بشدة جوارديولا والنادى لأسلوب معاملتهم اللاعب .. وقال فى تصريحات إعلامية: "حين كان فى انتر ميلان كان الملك ولكنه أصبح نكرة حين انتقل إلى برشلونه .. بيب جوارديولا خذله بدون أي سبب".

وأوضح رايولا قائلا "حين تدفع مبلغ 79 مليون يورو لضم لاعب، ولا تشركه في المباريات فإن أمر غير منطقى فنيا ولكن ضار أيضا ماديا".