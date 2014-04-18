أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تيم هاورد يجدد تعاقده مع إيفرتون

Google+ Print
تيم هاورد يجدد تعاقده مع إيفرتون تيم هاورد يجدد تعاقده مع إيفرتون

لندن /أ ش أ/أعلن نادى إيفرتون الإنجليزى يوم الجمعة أن الأمريكي تيم هاورد حارس مرمى النادى جدد عقده لمدة سنتين أضافيتين حتى 2018.

ويستعد هاورد البالغ من العمر 35 عاما للمشاركة فى مونديال البرازيل المقبل مع منتخب بلاده.

وكان الحارس قد وصل إلى ايفرتون في صيف 2006 من مانشستر يونايتد بعد أن احرز معه لقب الكأس في 2004.

واصبح هاورد في 4 يناير 2012 رابع حارس يسجل هدفا في الدوري الانجليزي بعد الدنماركي بيتر شمايكل وبول روبنسون ومواطنه براد فريدل عندما اطلق تسديدة من منطقته عانقت شباك حارس مرمى الخصم.

جدير بالذكر ،أن رصيد إيفرتون من النقاط 66 نقطة فى المركز الخامس بالدورى الأنجليزى الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع