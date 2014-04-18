تيم هاورد يجدد تعاقده مع إيفرتون

لندن /أ ش أ/أعلن نادى إيفرتون الإنجليزى يوم الجمعة أن الأمريكي تيم هاورد حارس مرمى النادى جدد عقده لمدة سنتين أضافيتين حتى 2018.

ويستعد هاورد البالغ من العمر 35 عاما للمشاركة فى مونديال البرازيل المقبل مع منتخب بلاده.

وكان الحارس قد وصل إلى ايفرتون في صيف 2006 من مانشستر يونايتد بعد أن احرز معه لقب الكأس في 2004.

واصبح هاورد في 4 يناير 2012 رابع حارس يسجل هدفا في الدوري الانجليزي بعد الدنماركي بيتر شمايكل وبول روبنسون ومواطنه براد فريدل عندما اطلق تسديدة من منطقته عانقت شباك حارس مرمى الخصم.

جدير بالذكر ،أن رصيد إيفرتون من النقاط 66 نقطة فى المركز الخامس بالدورى الأنجليزى الممتاز.