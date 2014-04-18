بالفيديو – كاميرا خاصة ترصد مواساة رونالدو لميسي عقب الكلاسيكو

التقطت عدسات كاميرا تليفزيونية مواساة كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد لليونيل ميسي ساحر برشلونة عقب فوز الملكي بكلاسيكو الكأس يوم الأربعاء الماضي.

وتوج الميرنجي بالكأس عقب الفوز على برشلونة 2-1.

ولم يشارك رونالدو في المباراة بسبب الإصابة، ولكنه نزل إلى أرض الملعب فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة للاحتفال مع زملائه.

وقبل التوجه لزملائه، اتجه رونالدو إلى ميسي الذي بدا عليه الحزن في أرض الملعب، حيث تحدث معه لفترة وجيزة لمواساته بعد الخسارة.

ويتعرض ميسي لاستهجان جماهير برشلونة والصحف الكتالونية بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة التي ودع فيها البلوجرانا دوري أبطال أوروبا، وتراجع في المنافسة على الليجا.

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