بالفيديو - أتليتكو يوسع الفارق مع ريال مدريد مؤقتا بفوز صعب على إلتشي

مدريد، (إفي): حافظ أتليتكو مدريد على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب يوم الجمعة على مضيفه إلتشي بهدفين دون رد في افتتاح الجولة 34.

وابتعد أتليتكو بقمة الليجا بعد أن اقتنص النقطة 85 بفارق ست نقاط مؤقتا عن الغريم والوصيف ريال مدريد.

أما رصيد إلتشي فتجمد عند 35 نقطة في المركز الـ15، وليس بمنأى عن منطقة الهبوط.

تقدم فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بهدف متأخر عبر رأسية معتادة من المدافع البرازيلي جواو ميراندا (ق71) من تحويل لضربة ركنية نفذها الأرجنتيني خوسيه سوسا.

وضاعف الروخيبلانكوس النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء سددها الهداف دييجو كوستا بعد أن تحصل عليها بنفسه.

كان النجم ديفيد بيا قد أهدر ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 50 احتسبت لمصلحة زميله راؤول جارسيا.

وعانى أتلتيكو قبل تسجيل هدفه الأول بفضل تألق حارس إلتشي مانويل هيريرا، فضلا عن الهجمات الخطيرة التي شنها الفريق الضيف.

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