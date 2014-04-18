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بالصور.. "شباب بتحب مصر" تحتفل بالأطفال الأيتام فى حديقة الأورمان

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أقامت مؤسسة شباب بتحب ، اليوم الجمعة، احتفالية بمعرض زهور الربيع بحديقة الأورمان بالجيزة للأطفال الأيتام ذوى الإعاقة، وذلك فى إطار تكريم الأطفال ذوى الإعاقة الذين شاركوا فى عملية دهان أسوار الحديقة فى شهر مارس الماضى.

وقال أحمد فتحى، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، إن الاحتفالية تمت بالتنسيق بين المؤسسة وهيئة قصور الثقافة ومحافظ الجيزة ووزارة الزراعة، وبحضور الدكتورة فاطمة أبو الشوك رئيس جهاز شئون البيئة السابق وجمال خميس سكرتير حى جنوب الجيزة وبمشاركة 75 طفلا من ذوى الإعاقة.

وأضاف فتحى، أن الاحتفالية بدأت بكلمة رئيس المؤسسة ثم كلمة الرئيس الفخرى للمؤسسة دكتورة فاطمة أبو الشوك ثم وقوف الأطفال وهتافهم النشيد الوطنى تلاه عرض فنى استعراضى لفرقة النيل للموسيقى والآلات وتبعتها فرقة التنورة برقصتها الشهيرة وبعدها المزمار البلدى والطبل بمشاركة الأطفال ذوى الإعاقة, ثم توقف الحفل لصلاة الجمعة وبعدها مباشرة بدأت فرقة الأراجوز فى تقديم عمل استعراضى للأطفال وتم ختام الحفل بالنشيد الوطنى للأطفال الأيتام ذوى الإعاقة.

ومن جانبه قال محمد مصطفى مسئول البيئة بالمؤسسة، إن الحفل تم إقامته ضمن سلسلة الفعاليات التى تقيمها المؤسسة داخل معرض زهور الربيع طوال فترة المعرض بحديقة الأورمان وتم تدريب الأطفال على العمل على ماكينة صنع الفخار ومارسوا مجموعة من الألعاب البيئية والترفيهية.

وتضيف فاطمة عبد الباسط عضو المكتب الفنى للمؤسسة، أن الحفل اشتمل على فقرات ترفيهية للأطفال وشارك الجميع صغير مع كبير فى فقرة للاندماج تعبر عن الروح المصرية, وأن كل أعضاء المؤسسة كانوا يعملون كخلية نحل من أجل إنجاح الحفل.

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