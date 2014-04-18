ورشة عمل لهندسة القاهرة حول "تقنيات الطاقة المتجددة بالمناخ الحار"

عقدت كلية الهندسية جامعة القاهرة بمدينة أسوان ورشة عمل تحت عنوان "تكامل تقنيات الطاقة المتجددة بالمناخ الحار الجاف فى المناطق والمبانى العمرانية"، على مدار يومين، فى إطار التعاون بين جامعة القاهرة وجامعة نيوكاسل بالمملكة المتحدة البريطانية فى مجال البحث العلمى.

وقال الدكتور أحمد عابدين، أستاذ العمارة والتحكم البيئى بجامعة القاهرة، إن الهدف الرئيسى من هذه الورشة هو توفير فرص لتحقيق التواصل وتبادل الآراء والأفكار والخبرات والأبحاث بين كوكبة المشاركين الذى يصل عددهم إلى 50 مهندسا واستشاريا، منهم 5 ممثلين من جامعة نيوكاسل وبالتالى تحقيق التقدم المنشود فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأشار "عابدين" خلال كلمته إلى أنه "نظراً لأن العمران فى المناطق والمدن الجديدة يعتمد بشكل أساسى على الطاقة كأحد ركائز الخدمات الأساسية بها فنحن فى حاجة ماسة إلى أن يكون المهندسون بمختلف تخصصاتهم، من المعنيين بإنشاء مثل هذه المبانى، مدركين تمامًا بمعنى الطاقة المتجددة وأنواعها المختلفة وكيفية عملها وفوائدها واستخداماتها واقتصادياتها المختلفة، وتأثيراتها البيئية سواء الإيجابية والسلبية حتى يستطيع أن يتجه بعلمه ودراسته لتوفير الحلول اللازمة معماريًّا وإنشائيًّا لتحقيق التكامل بين استخدامات الطاقة المتجددة والاستخدامات التقليدية للمبانى الجديدة بشكل عام".

وأضاف أستاذ العمارة أن الورشة مستمرة لمدة يومين يتم فيها عقد جلسات صباحية ومسائية لمناقشة أكثر من 13 بحثًا فى مجال الطاقة المتجددة، تدور أهم محاورها حول تطبيقات استخدام الطاقة المتجددة ودمج أنظمة الطاقة المتجددة فى تصميمات المبانى والفراغات العمرانية، وتحسين كفاءة الطاقة فى المبانى والمناطق العمرانية، بالإضافة إلى الجوانب السياسية والاقتصادية فى استخدام الطاقة المتجددة والفرص المتاحة لاستخدامها.