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رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم المنيا

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رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم المنيا رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع مهاجم المنيا

حصل النادي الإسماعيلي على توقيع عمرو عثمان مهاجم فريق المنيا لمدة ثلاثة مواسم اعتبارا من الموسم الجديد.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أن النادي الإسماعيلي سوف يقوم بتسديد 200 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقد اللاعب مع نادى المنيا.

وكان رئيس النادي الإسماعيلي قد استقبل عمرو عثمان وإسلام رشدي لاعبي المنيا ووكيلهما وليد عبد الهادي من أجل الحصول على توقيعهما للعب للدراويش في الموسم القادم.

ونجح المسؤولون بالإسماعيلي في الحصول على توقيع عمرو عثمان، في حين فشلوا في الحصول على توقيع إسلام رشدي الذى غالى في طلباته المالية.

وقد ردد المقربون من اللاعب أنه حصل على عرض من النادي الأهلي للعب له في الموسم المقبل، وبالتالي تراجع عن اتفاقه السابق مع مسؤولي الإسماعيلي.

ويعد عمرو عثمان أول لاعب يحصل الإسماعيلي على توقيعه للموسم الجديد، ويأتي ضمن الرغبة للتعاقد مع عناصر خبرة لتدعيم صفوف الفريق.

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