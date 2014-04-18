“واشنطن بوست”: بوتين وأوباما لن يصبحا مضرب الأمثال في الصداقة

استبعدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن يصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي باراك أوباما نموذجا يحتذى للصديقين.

ومع ذلك رصدت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني الجمعة ثقة بوتين إلى حد ما في أن أوباما لن يتوانى عن إنقاذه بإرسال طوق النجاة له إذا هو تعرض للغرق.

ولفتت إلى ختام الماراثون التليفزيوني الذي استغرق أربع ساعات على شبكة تلفزيون روسيا اليوم، حين قرأ بوتين سؤالا بصوت عال، بدا وكأنه من شخص فضولي يتساءل عما إذا كان يعتقد أن أوباما سينقذه من الغرق؟ ورصدت الصحيفة دوي القاعة بالضحك والتصفيق لدى طرح بوتين للسؤال.

ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من علاقتهما المتوترة، إلا أن بوتين أعرب عن حسن ظنه بأوباما في إجابته على سؤاله قائلا “أعتقد أن لدي علاقة شخصية وثيقة مع أوباما، وأعتقد أن أوباما شجاع وشخص جيد وسيقوم بإنقاذي بالتأكيد”.

ورأت “واشنطن بوست” أنه كان ينبغي أن يتم طرح تساؤل على الرئيس الروسي بوتين عما إذا تم تبادل للأدوار، “هل سيقوم بإنقاذ أوباما أم لا؟” إلا أن هذا لم يحدث.