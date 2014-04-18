أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“واشنطن بوست”: بوتين وأوباما لن يصبحا مضرب الأمثال في الصداقة

Google+ Print
“واشنطن بوست”: بوتين وأوباما لن يصبحا مضرب الأمثال في الصداقة “واشنطن بوست”: بوتين وأوباما لن يصبحا مضرب الأمثال في الصداقة

الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – أرشيفية

استبعدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن يصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي باراك أوباما نموذجا يحتذى للصديقين.

ومع ذلك رصدت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني الجمعة ثقة بوتين إلى حد ما في أن أوباما لن يتوانى عن إنقاذه بإرسال طوق النجاة له إذا هو تعرض للغرق.

ولفتت إلى ختام الماراثون التليفزيوني الذي استغرق أربع ساعات على تلفزيون روسيا اليوم، حين قرأ بوتين سؤالا بصوت عال، بدا وكأنه من شخص فضولي يتساءل عما إذا كان يعتقد أن أوباما سينقذه من الغرق؟ ورصدت الصحيفة دوي القاعة بالضحك والتصفيق لدى طرح بوتين للسؤال.

ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من علاقتهما المتوترة، إلا أن بوتين أعرب عن حسن ظنه بأوباما في إجابته على سؤاله قائلا “أعتقد أن لدي علاقة شخصية وثيقة مع أوباما، وأعتقد أن أوباما شجاع وشخص جيد وسيقوم بإنقاذي بالتأكيد”.

ورأت “واشنطن بوست” أنه كان ينبغي أن يتم طرح تساؤل على الرئيس الروسي بوتين عما إذا تم تبادل للأدوار، “هل سيقوم بإنقاذ أوباما أم لا؟” إلا أن هذا لم يحدث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه