علي بن فليس يعلن عزمه تأسيس حزب سياسي

أعلن رئيس الوزراء الأسبق على بن فليس، أنه لن يغادر الساحة السياسية مثلما حدث عام 2004 بعد خسارته فى الانتخابات الرئاسية امام بوتفليقة مشير إلى أنه يعتزم تأسيس حزباسياسى قريبا لجمع انصاره ويحمل مشروعه “للتجديد الوطني” .

وقال ـ فى ندوة صحفية عقدها فى مقر حملته الإنتخابية مساء اليوم ـ انه سيعلن قريبا عن شكل ومحتوى النضال المستقبلى الذى يعنى تأسيس حزب سياسى منظم يجمع كل من يحمل مشروعه للجزائر ويعنى استعداده لانشاء غطاء سياسي منظم من أجل الجزائر”.

وجدد بن فليس رفضه لنتائج الإنتخابات وقال إنه لم تكن هناك انتخابات ولايجب ان نخدع انفسنا مشيرا انه لم يخسر عن طريق التصويت ولم يفشل فى السباق الانتخابى مؤكدا انه لوجرت انتخابات نزيهه لكان قد فاز فيها .

وأضاف أنه سيحتج بكل الطرق السياسية و السلمية موضحا ان النظام الجزائرى قاد البلاد إلى حالة انسداد و لابد من تغييره ..كما أكد بن فليس ان يمتلك ادلة دامغة على التزوير.