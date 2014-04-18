محافظ الأقصر يستقبل أعضاء حملة “مين بيحب مصر” لبحث مساعي تنشيط السياحة

استقبل محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين، في مكتبه ،اليوم الجمعة، أعضاء حملة “مين بيحب مصر” الذين تبنوا مبادرة “الأقصر بلدنا”، بهدف تنشيط السياحة بالمحافظة من خلال دعوة المصريين بالخارج لزيارتها .

وأكد الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة ، أن دعوة المصريين بالخارج لتنشيط السياحة ليست دعوة ترفيهية، وإنما هي دعوة عملية بطريقة بسيطة لتنشيط السياحة.

وأضاف عرفة، أن الحملة تطالب بإنشاء مجلس محافظين خاص بالمحافظات السياحية يرأسه أحد المحافظين وذلك للتنمية السياحية الداخلية علي أن يضم المجلس محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ،بالإضافة الي مشاركة وزير السياحة.