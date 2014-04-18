مركزى “نضال وتواصل” يطرحان وثيقة العهد الحقوقي للحوار المجتمعي

انتهي مركزى نضال للحقوق والحريات وتواصل لدراسات وبحوث الشباب من مسودة “وثيقة العهد الحقوقي” التي تشمل أبرز ضمانات الحقوق الاساسية السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المصريين.

وتقرر طرح الوثيقة للحوار المجتمعي بين منظمات المجتمع المدني والقوي السياسية والشخصيات العامة للتوافق عليها وإبداء وجهات النظر في ميعاد غايته 30 أبريل تمهيداً لعرضها علي السادة مرشحي رئاسة الجمهورية للتوقيع عليها والتعهد بالالتزام بمضمونها التزاما سياسياً وأدبياً في مواجهة المجتمع.

وتأتي وثيقة العهد الحقوقي تتويجاً لعدد من الللقاءات والندوات وورش العمل التي أجراها المركزين تحت عنوان “الشعب يطالب الرئيس”، وشارك فيها عدد من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين وشباب الثورة إيماناً منهم بأن النصوص الدستورية والتشريعية ونصوص المواثيق الدولية تظل حبراً علي الأوراق ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقة تؤمن بمباديء ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتقسم الوثيقة إلي جزئين، الجزء الأول ويشمل مجموعة الحقوق والسياسية والمدنية مثل الحق في الحياة والعقيدة والتجمع السلمي وحرية الرأى والتعبير.

والجزء الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في العمل والصحة والتعليم والغذاء،بالإضافة إلي حقوق الفئات النوعية كالشباب والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين.