شيكابالا يدخُل قائمة لشبونة الأولية لمواجهة “بيلينينسيش” بالدوري البرتغالي

دخل الدولي المصري محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائمة فريقه سبورتنج لشبونة لمباراة بيلينينسيش ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة 21 لاعبًا سيتم استبعاد 3 لاعبين منهم قبل المباراة لتصبح 18 لاعبًا يخوضون المباراة.

ولم يشارك شيكابالا في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول لسبورتنج لشبونة في الدوري منذ انتقاله من الزمالك في يناير الماضي واكتفى بعدة مشاركات مع فريق الرديف في دوري الدرجة الثانية.

ويحتل سبورتنج لشبونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 7 نقاط عن بنفيكا المتصدر، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن بورتو صاحب المركز الثالث.