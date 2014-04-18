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وزارة الصحة السعودية تعلن وفاة 73 شخص بفيروس “كورونا”

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وزارة الصحة السعودية تعلن وفاة 73 شخص بفيروس “كورونا” وزارة الصحة السعودية تعلن وفاة 73 شخص بفيروس “كورونا”

توفيت امرأة أجنبية بفيروس كورونا في المملكة العربية ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس الذي يتسبب في مرض متلازمة البحر المتوسط التنفسية في المملكة إلى 73 حالة، حسبما أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة.

واوضحت الوزارة ان السيدة التي لم يكشف عن جنسيتها وتبلغ الخامسة والخمسين من العمر كانت تعاني من أمراض مزمنة. وكانت الوزارة أعلنت مساء الخميس وفاة سيدة سعودية في السبعين من عمرها في مدينة جدة (غرب) حيث انتشرت العدوى بهذا بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت ست حالات إصابة جديدة في جدة، من بينها حالة مغترب يعمل في المجال الطبي، وخمس حالات أخرى في الرياض لأشخاص معظمهم يعانون من أمراض مزمنة ما يرفع عدد الإصابات إلى 218 حسب الوزارة.

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