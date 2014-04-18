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حملة السيسي: احترام المشير للقانون وراء غيابه عن وسائل الإعلام

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حملة السيسي: احترام المشير للقانون وراء غيابه عن وسائل الإعلام حملة السيسي: احترام المشير للقانون وراء غيابه عن وسائل الإعلام

 

المشير

قال الدكتور أحمد كامل، مدير المكتب الإعلامي لحملة السيسي، إن سبب عدم ظهور المشير للجماهير حتى الآن ، إنما  يرجع إلى التزامه بعدم اختراق قانون الدعاية الرسمية، أو حتى مجرد وجود شبهة قانونية لذلك، مضيفا أن المشير لديه انضباط شديد في تطبيق كل قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح كامل لـصحيفة الشرق الأوسط ، أمس أن الظهور الأول للسيسي سيكون في إطار حوار إعلامي مطول يشرح فيه معالم برنامجه الانتخابي، رافضا الإفصاح عن نية السيسي النزول في مؤتمرات جماهيرية في الشارع.

وبينما قالت مصادر إعلامية إن السيسي سوف يختار رمزه الانتخابي من بين رمزين، إما «الأسد» أو «الشمس»، قال كامل إنه «لم يتحدد بعد، ونحن في انتظار إعلان قائمة المرشحين النهائية». وتقدم السيسي يوم الاثنين الماضي بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا الانتخابات الرئاسية، مدعومة بـ200 ألف توكيل.

 

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