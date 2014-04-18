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الطقس في الإمارات غداً

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الطقس في الإمارات غداً الطقس في الإمارات غداً

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا وغائما جزئيا على بعض المناطق والرياح معتدلة السرعة تنشط تدريجيا ليلا والبحر متوسط الموج فى الخليج العربي يضطرب تدريجيا ليلا وصباح الاحد ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب.

الرياح ..  غربية - شمالية غربية / 12 - 30   كم/ساعة تصل سرعة الرياح 40 كم/ساعة ليلا فوق البحر.

 البحر .. متوسط ويضطرب ليلا ويبلغ إرتفاع الموج من قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى اربعة وستة أقدام بالعمق .

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الرابعة و 13 عصرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة التاسعة و42 دقيقة صباحا .

لمعرفة المزيد ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة اضغط هنا
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