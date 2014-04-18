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أبو طالب : طلاب بالأزهر كشفوا تحريض أستاذيين لهم بالتظاهر .. والجامعة قررت إيقافهما

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أبو طالب : طلاب بالأزهر كشفوا تحريض أستاذيين لهم بالتظاهر .. والجامعة قررت إيقافهما أبو طالب : طلاب بالأزهر كشفوا تحريض أستاذيين لهم بالتظاهر .. والجامعة قررت إيقافهما

الدكتور حامد أبو طالب

 

قال الدكتور حامد أبو طالب‏، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إنه تم  إيقاف أستاذيين بجامعة الأزهر، لمدة 3 أشهر،  وذلك لثبوت تورطهما فى تحريض الطلبة والطالبات على القيام بمسيرات يتخللها أحداث عنف وشغب.

و أضاف “أبوطالب”، خلال تصريحاته لوكالة أنباء أونا، إنه تم إيقاف الأستاذ الدكتور عمر بكر الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الدراسات اﻹنسانية فرع البنات، والدكتور ربيع خليفة وكيل كلية الدراسات الإسلامية بالديدامون عن العمل،  على ذمة التحقيق و الذي سيبدأ يوم  الثلاثاء المُقبل.

وأكد “أبوطالب” على أن الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة أجرى تحقيقًا موسعًا حول الواقعة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأستاذيين.

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