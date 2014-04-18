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شاهين : السلفيون “غوغاء وخونة” وأطالب النيابة بالقبض على حسين يعقوب

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مظهر شاهين وحسين يعقوب

مظهر شاهين وحسين يعقوب

 

طالب  مظهر شاهين ،  إمام مسجد عمر مكرم  ، النائب العام بضرورة  التحقيق العاجل في بلاغات وزارة الأوقاف وإصدار أمرا بسرعة القبض علي حسين يعقوب ، ومن معه والتحقيق معهم ومنعهم من ممارسة هذه الأعمال التي يحرمها الشرع ويجرمها القانون.

قال “شاهين” علي حسابه علي موقع فيس بوك إن هذا البلاغ يهدف في النهاية ، لصيانة المساجد وحمايتها من بلطجة السلفيين ، بحسب ما وصف.

وبجانبه  أعلن عن كامل تضامنه مع وزارة الأوقاف في بلاغها ضد محمد حسين يعقوب والسلفيين ، الذين صعدوا منبر الأوقاف عنوة في أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

يُِشار إلي أن مجموعة من السلفيين كانو قد  أغلقوا المسجد عليهم وحدهم ومنعوا المصلين ورجال الأوقاف من دخول المسجد .

ووصف “شاهين” هذا الفعل  بأنه يدل  علي همجية ، وغوغائية  السلفيين وشبههم بالجماعة الضالة االتي لا يقل خطرها بأي حال من الأحوال عن خطر الجماعات الأخري .

مظهر شاهين 2 مظهر شاهين

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