شاهين : السلفيون “غوغاء وخونة” وأطالب النيابة بالقبض على حسين يعقوب

طالب مظهر شاهين ، إمام مسجد عمر مكرم ، النائب العام بضرورة التحقيق العاجل في بلاغات وزارة الأوقاف وإصدار أمرا بسرعة القبض علي حسين يعقوب ، ومن معه والتحقيق معهم ومنعهم من ممارسة هذه الأعمال التي يحرمها الشرع ويجرمها القانون.

قال “شاهين” علي حسابه علي موقع فيس بوك إن هذا البلاغ يهدف في النهاية ، لصيانة المساجد وحمايتها من بلطجة السلفيين ، بحسب ما وصف.

وبجانبه أعلن عن كامل تضامنه مع وزارة الأوقاف في بلاغها ضد محمد حسين يعقوب والسلفيين ، الذين صعدوا منبر الأوقاف عنوة في أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

يُِشار إلي أن مجموعة من السلفيين كانو قد أغلقوا المسجد عليهم وحدهم ومنعوا المصلين ورجال الأوقاف من دخول المسجد .

ووصف “شاهين” هذا الفعل بأنه يدل علي همجية ، وغوغائية السلفيين وشبههم بالجماعة الضالة االتي لا يقل خطرها بأي حال من الأحوال عن خطر الجماعات الأخري .