إنتر يقبل شروط الريال لبيع موراتا.. واللاعب يُفضًل يوفنتوس

كشفت تقارير إخبارية أن مهاجم ريال مدريد، ألفارو موراتا، قد يرحل عن صفوف فريقه الإسباني بنهاية الموسم للاحتراف في إيطاليا.

وذكرت صحيفة “جازيتا ديلو سبورت” الجمعة أن إنتر ميلان ويوفنتوس يسعيان بقوة لضم المهاجم الشاب.

وأشارت إلى أن مالك نادي إنتر، الملياردير الإندونيسي إريك ثوهير، حدد موعدًا للقاء رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز في 24 أبريل للتفاوض بشأن اللاعب.

ويطلب الميرنجي 20 مليون يورو مقابل بيع المهاجم مع إمكانية استعادته بعد موسم واحد، وهو العرض الذي قد يقبله إنتر.

كما أبرزت الصحيفة أن اليوفي يسعى أيضًا لإتمام صفقة ضم موراتا بشكل نهائي.

وأضافت الصحيفة أن موراتا سيختار اللعب في صفوف اليوفي إذا كان الأمر بيده، حيث يعد الأقرب لحسم لقب الكالتشيو للموسم الثالث على التوالي وسيشارك الموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا، بينما يحتل إنتر المرتبة الخامسة.

وكالات