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رونالدو ومارسيلو يعودان للتدريبات الجماعية للريال تمهيدًا للعودة للفريق

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رونالدو ومارسيلو يعودان للتدريبات الجماعية للريال تمهيدًا للعودة للفريق رونالدو ومارسيلو يعودان للتدريبات الجماعية للريال تمهيدًا للعودة للفريق

رونالدو ومارسيلو – أرشيفية

عاد كل من المُهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والظهير البرازيلي مارسيلو اليوم إلى الجزء الأول من التدريبات الجماعية مع ريال مدريد الإسباني، في أول تدريبات للفريق بعد الفوز بكأس ملك إسبانيا.

وبدأ اللاعبان التدريبات مع باقي الفريق ، إلا أنهما واصلا التدريبات منفردين، في إطار الاستعدادات لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني الأسبوع المقبل.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل لقاء بايرن ميونخ ، بعد غيابهما عن نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة، لعدم المخاطرة بحالتهما البدنية.

وعلى صعيد آخر ، تدرب كل من المدافع سرخيو راموس والجناح الويلزي المتألق مؤخرا جاريث بيل، الذي أحرز هدف الفوز في نهائي الكأس، داخل صالة الألعاب الرياضية.

وكالات

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