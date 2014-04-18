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بطل “حلاوة روح”: ضربوني وسبّوني وأنا خارج من المدرسة

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بطل “حلاوة روح”: ضربوني وسبّوني وأنا خارج من المدرسة بطل “حلاوة روح”: ضربوني وسبّوني وأنا خارج من المدرسة

فيلم حلاوة روح – ارشيفية

قال الطفل كريم الأبنودي، بطل فيلم “حلاوة روح”: تعرضت للسباب والشتائم والضرب، أمس، على يد مجموعة من المواطنين لعدم رضاهم عن محتوى الفيلم، كما وصفه آخرون بـ”الفاسق” عند خروجه من المدرسة.

وأضاف “الأبنودي” أثناء لقائه ببرنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، أن تسميته بـ”الأبنودي” سببها أنه يحفظ قصائد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، لافتا إلى أن “حلاوة روح” ليس أول تجربة سينمائية له، وأنه قدم أدوارا في أفلام “دكان شحاتة، وكلمني شكرا، وشوق”.

ويذكر أن، الطفل كريم الأبنودي ، 13 عامًا، بطل فيلم “حلاوة روح” الذي قررت وقف عرضه لحين إعادة تقييمه من لجنة المصنفات.

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