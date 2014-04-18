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حملة السيسي بالمنيا: حصلنا على 13435 توكيلًا بالمحافظة

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حملة السيسي بالمنيا: حصلنا على 13435 توكيلًا بالمحافظة حملة السيسي بالمنيا: حصلنا على 13435 توكيلًا بالمحافظة

قال مسئول بحملة السيسي بالمنيا، إن عدد التوكيلات التي تم تحريرها لصالح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق منذ اليوم الأول لتوثيق التوكيلات وحتي اليوم الجمعة، بلغت 13435 توكيلًا على مستوي المحافظة.

فيما أكد مسئول بحملة حمدين صباحي أنه تم تحرير 1645 توكيلًا لصالح حمدين صباحي، منذ بداية التوثيق وحتي الآن.

بينما أوضح مسئول بحركة “أنت الرئيس”، والتي تدعم ترشح شفيق للرئاسة، أنه حصل على 470 توكيل بمحافظة المنيا، فيما أكد موظف بالشهر العقاري أن إجمالي التوكيلات التي تم تحريرها لباقي الأسماء المحتمل ترشحها على مستوي المحافظة لم تتجاوز 500 توكيل.

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