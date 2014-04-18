ضبط مدير صفحة «ميدان التوحيد» الإلكترونية ببورسعيد وحبسه 4 أيام

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالاشتراك مع إدارة الأمن الوطني والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، من تحديد المسؤول الرئيسي عن إدارة صفحة «ميدان التوحيد ببورسعيد» الإلكترونية، والتى تقوم بالتحريض ضد ضباط الشرطة والقوات المسلحة.

كما تعمل هذه الصفحة على ربط أعضاء جماعة «الإخوان» بعضهم ببعض تنظيميًا، وتحديد الأماكن لتجمعهم وتصوير المظاهرات غير القانونية وبثها عبر وسائط الإنترنت. وتم إلقاء القبض على مسؤول الصفحة ويدعى «حمدون ح. ز»، مقيم بدائرة قسم الزهور، وبحوزته جهاز كمبيوتر وهارد ديسك، عليه جميع الصور والبيانات الخاصة بالصفحة.

وبمواجهته، اعترف بأنه القائم على إدارة هذه الصفحة، كما اعترف لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.