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FilGoal.com يكشف تفاصيل أزمة معوض مع محمد يوسف

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FilGoal.com يكشف تفاصيل أزمة معوض مع محمد يوسف FilGoal.com يكشف تفاصيل أزمة معوض مع محمد يوسف

جاء استبعاد سيد معوض ظهير الأهلي من قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ليؤكد وجود أزمة بين الظهير الدولي ومحمد يوسف المدير الفني.

استبعاد معوض من القائمة، يأتي بعد أيام من أزمة تغيبه عن مران الفريق دون إذن، وتأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بأن اللاعب سيتعرض للعقوبة.

وعلم FilGoal.com أن الأزمة بدأت بعدما جلس معوض على مقاعد البدلاء لمباراتين متتاليتين أمام إنبي ومصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

وخرج وقتها يوسف وقال أن عدم الاعتماد على معوض سببه أنه يختار اللاعب الأجهز والأنسب لخططه.

وهو ما أثار ضيق الظهير الدولي، ليقرر التحدث مع مدربه في اتصال هاتفي جمع بينهما.. ليجتمع بعدها يوسف بمعوض في المران ويشرح له أسبابه، مؤكدا تمسكه باستمراره مع الفريق.

ولكن موقف يوسف تغير بعدها، حيث تسرب خبر الاتصال الهاتفي من معوض داخل غرفة ملابس الأهلي.. وخشى المدرب المتوج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أن يؤثر ذلك على صورته داخل الفريق.

ليستمر استبعاد معوض من التشكيل الأساسي أمام الرجاء والمقاولون العرب، وبعدها تشتعل الازمة بتغيبه عن مران الفريق.

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