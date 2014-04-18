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المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام الكيمياوي 14 مرة هذا العام

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المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام الكيمياوي 14 مرة هذا العام المعارضة السورية تتهم النظام باستخدام الكيمياوي 14 مرة هذا العام

ضحايا استخدام السلاح الكيماوى فى سوريا

أعلن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا أنه رصد استخدام النظام السوري خلال العام الجاري غازات كيمياوية وسامة 14 مرة ضد أهداف مدنية وعسكرية، أسفرت عن مقتل 22 وإصابة 259.

ونقلت قناة “العربية” مساء اليوم الجمعة، عن المركز قوله إن “النظام استخدم الكيمياوي ثلاث مرات في جوبر في دمشق باستخدام قنابل يدوية، ومرة في كل من داريا وعدرا في ريف دمشق باستخدام القنابل أيضاً.”

وأضاف المركز أن النظام استخدم أيضا في حرستا بريف دمشق ثلاث مرات دون معرفة طريقة استخدام الكيمياوي، كما استهدفت كفر زيتا في حماة ثلاث مرات بالكيمياوي بالقصف بالبراميل المتفجرة، ومرة واحدة في كل من التمانعة في إدلب وعطشان وزور الحيصة في حماة بالبراميل المتفجرة.

وفي التطورات الميدانية، مازال النظام مستمرا بحملته العسكرية على حمص القديمة وسط مخاوف من اقتحام مفاجئ في ظل وجود مدنيين محاصرين في الداخل.

ومن جانبها، قالت الهيئة العامة للثورة إن قصفا عنيفا براجمات الصواريخ والأسطوانات المتفجرة والدبابات استهدف حي الوعر بحمص ، مضيفة أن طائرات النظام مستمرة في إلقاء البراميل المتفجرة على بلدة المليحة في ريف دمشق، كما شنت 4 غارات على حي طريق الباب في حلب.

كما استهدفت الهجمات الجوية عدة مدن وبلدات في درعا على رأسها المسيفرة وبلدة كحيل في ريف المدينة، فيما تجري اشتباكات عنيفة في مختلف أنحاء دير الزور بين قوات النظام والجيش الحر.

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