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استبعاد معوض من قائمة الأهلي لمواجهة الدفاع الحسني

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استبعاد معوض من قائمة الأهلي لمواجهة الدفاع الحسني استبعاد معوض من قائمة الأهلي لمواجهة الدفاع الحسني

استبعد محمد يوسف المدير الفني للأهلي سيد معوض ظهير الفريق من قائمة مباراة الدفاع الحسني الجديدي في دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الأهلي الدفاع المغربي يوم الأحد في ذهاب دور الـ16 من الكونفدرالية.

وتغيب معوض عن مباريات الأهلي الأخيرة لأسباب فنية بعد استبعاده من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة يوسف، ليتخلف عن حضور مران يوم الأربعاء ويعاقبه النادي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – مسعد عوض – أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد نجيب – سعد الدين سمير – وائل جمعة – رامي ربيعة – أحمد نبيل "مانجا" – صبري رحيل – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: أحمد خيري - أحمد شكري – شهاب الدين أحمد – عبد الله السعيد – موسى يدان - محمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد رؤوف – محمد ناجي "جدو" – السيد حمدي

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